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В США отказались считать гиперзвуковой «Авангард» серьезной угрозой 

Lenta.ru 42 минуты назад
В США отказались считать «Авангард» серьезной угрозой
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» не является серьезной угрозой для США. Об этом сообщается в колонке Питера Сучиу (Peter Suciu) для журнала The National Interest.

«Разработка подобного вооружения вряд ли даст соперникам Америки значительное преимущество», — отметил он.

По мнению автора, Вашингтон откажется считать вооружение реальной опасностью для безопасности государства.
По его словам, даже если американские пусковые установки с ядерным оружием, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики выйдут из строя или будут уничтожены, страна все еще будет иметь возможности для ответных действий.
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Сучиу подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут в том числе использовать подводные лодки с баллистическими ракетами, имеющими ядерный заряд. Он также пояснил, что в стране ведется разработка оружия, которое можно считать средством сдерживания «Авангарда» и других подобных комплексов.
Автор The National Interest заключил, что военные США не позволят любой другой нации вырваться вперед в вопросе межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» был создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. Он наградил специалиста орденом Андрея Первозванного.
Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».
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Армия , Оружие , Владимир Путин , The National Interest , США
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