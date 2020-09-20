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В США назвали возможный ответ на угрозу «Авангарда» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 4 минуты назад
В США назвали возможный ответ на угрозу «Авангарда»
Фото: Антон Антонов
В случае удара по США гиперзвуковым оружием американские подводные лодки могут уничтожить напавшую на Соединенные Штаты страну, пишут американские СМИ.
Издание National Interest задалось вопросом о том, какую угрозу для США представляет гиперзвуковой блок «Авангард».
NI пишет, что «гиперзвук», если «будет полностью реализован и станет ядерным», окажется «техническим и стратегическим вызовом для американской обороны», ведь «ПВО просто может не хватить времени, чтобы найти и отследить» ракету.

«Если американские ядерные пусковые установки, межконтинентальные баллистические ракеты или даже ядерные стратегические бомбардировщики наземного базирования будут выведены из строя или уничтожены, у США все еще останутся варианты, с помощью которых можно нанести ответный удар», — пишет NI.

По мнению издания, противник США все равно окажется под угрозой «полного ядерного уничтожения», поскольку у США есть атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые «в любой момент могут уничтожить целые страны».
Кроме того, военные и промышленность США работают над новыми разработками, которые позволят создать «непрерывную траекторию» гиперзвукового оружия с помощью сетевых технологий, спутниковых датчиков и связи в пределах и за пределами земной атмосферы, говорится в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.
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Армия , В мире , Оружие , Деловая газета "Взгляд" , США
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