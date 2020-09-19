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Российские военные укрепили базу в Сирии в ответ на усиление США 

Lenta.ru 25 минут назад
Российские военные решили укрепиться в Сирии
Фото: РИА Новости
Российские военные укрепили свою базу близ города Камышлы на северо-востоке Сирии после того, как США перебросили в этот регион бронетехнику и систему противоракетной обороны (ПРО) Sentinel («Часовой»). Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, дополнительные силы прибыли на российскую военную базу менее чем через 12 часов после того, как стало известно об усилении позиций американцев в том же районе.
США решили усилиться в Сирии
Как сообщил ранее пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) полковник Билл Урбан, на северо-восток были переброшены системы ПРО, а также бронемашины типа Bradley. Отмечалось, что это необходимо для дальнейшей борьбы с террористами и защиты сил коалиции в случае необходимости. В частности, системы ПРО будут задействованы для обеспечения воздушного патрулирования, а бронемашины — для поддержи американской армии.
Ранее, в мае, стало известно о слабой подготовленности США к атакам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. Директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan) заявил, что, если группировка продолжит активно действовать, международному сообществу будет трудно ее сдержать.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.
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Армия , Башар Асад , Билл Урбан , Исламское государство , Сирия , США
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