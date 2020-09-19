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Российским «Стерегущим» предрекли потопление 

Lenta.ru 1 час назад
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
Фото: РИА Новости
Корветы проекта 20380, в частности, головной «Стерегущий», имеют ряд серьезных проблем с противовоздушной обороной (ПВО), пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эсперт Максим Климов.
Согласно автору, потопление данных кораблей «не представляет сложностей для группы ударных самолетов (и даже одиночного самолета) или ракетного катера противника». Эксперт отмечает, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Редут» получает крайне дорогие зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М96 и 9М100 с активной радиолокационной самонаводящейся головной частью.
Климов пишет, что на корветах нет радиокоррекции ЗУР, вследствие чего активно маневрирующую цель «Редут» поразить неспособен. Автор предрекает, что данный ЗРК «пропускает с высокой вероятностью» стандартный залп американской противокорабельной ракеты (ПКР) Harpoon, поскольку «целераспределение ЗУР по ПКР залпа происходит случайным образом, и в этой ситуации пропуск цели в борт своего корабля практически неизбежен».
Решение «данного комплекса проблем» автор видит, в частности, в установке радиолокационной станции (РЛС) «Позитив-М» и средств радиокоррекции, а также замене 9М100 на 9М338К.
В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» проекта 20385 получит гиперзуковую ракету «Циркон».
Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для огневой поддержки в ходе морских десантных операций.
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Армия , Максим Климов , Владимир Путин
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