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Турция обвинила Россию в переброске сотен наемников в Ливию 

Lenta.ru 36 минут назад
Турция обвинила РФ в переброске сотен наемников в Ливию
Фото: Reuters
Россия перебросила на восток Ливии несколько сотен сирийских наемников, подготовкой которых занимались российские специалисты. В этом ее обвинило турецкое агентство Anadolu.
Как сообщило агентство со ссылкой на местные источники, в Ливию было отправлено около 400 сирийцев. 18 сентября их перебросили из района неподалеку от города Камышлы, где они проходили обучение под руководством россиян, в сирийскую провинцию Латакия, где располагается российская авиабаза Хмеймим, а оттуда — в Ливию.

«Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии», — заявило Anadolu.

По его данным, каждому из сирийских наемников российские военные выплачивают порядка 1,5-2 тысячи долларов в месяц.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. Кроме того, Россию неоднократно обвиняли в том, что в Ливии находятся ее наемники. В частности, утверждалось, что на стороне Хафтара сражаются около 2 тысяч бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Армия , Ливия , Турция
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