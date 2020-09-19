ВМС США признали угрозу ВМФ России 

США должны сохранить преимущество перед Россией в Северной Атлантике, передает Breaking Defense заявление командующего Вторым флотом Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов вице-адмирала Эндрю Льюиса

«Сейчас довольно хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем», — признает вице-адмирал Дэрил Кодл, имея в виду потенциальную угрозу российских субмарин, способных приближаться к побережью США.

Издание пишет, что Военно-морской флот (ВМФ) России, возможно, скорее заинтересован в действиях по защите собственных берегов, а не в проведении операций вблизи США.

Тем не менее особую озабоченность в Вашингтоне вызывает не только модернизация российского флота, атомные субмарины которого оснащены баллистическими ракетами, но и наличие в его составе подлодок специального назначения и автономных глубоководных станций (АГС), способных, как уверяет издание, выполнять операции на морских глубинах, в частности, с телекоммуникационными кабелями.

«Будущее подводной войны, как и многих других видов войны, заключается в сочетании беспилотных и пилотируемых боевых действий и их интеграции», — считает Льюис.

В сентябре издание Defence News напомнило о словах начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльза Брауна-младшего. По его мнению, война будущего, проходящая с участием Соединенных Штатов, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий.

«Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.

В июле 2019 года в Военно-морском институте США заявили, что АГС АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).