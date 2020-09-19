Между Россией и США разгорается громкий скандал

«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал американский президент.

Он отметил, что, несмотря на халатность Обамы, у США есть «самое великое и мощное оружие, которое известно человечеству». Это оружие передовое и невиданное. В России и КНР о нем не знают, но «будут завидовать».

«Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», — сказал Трамп о новом секретном оружии США.

В начале сентября в Пентагоне заявили об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американские военные признали, что отстают в этой области от России и Китая на пять лет.