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Трамп обвинил РФ в краже «супер-пупер гиперзвуковой ракеты» 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Между Россией и США разгорается громкий скандал
Фото: Reuters
Россия украла у США «супер-пупер гиперзвуковую ракету». Такое заявление сделал президент Дональд Трамп, выступая на митинге в рамках предвыборной кампании. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал американский президент.

Он отметил, что, несмотря на халатность Обамы, у США есть «самое великое и мощное оружие, которое известно человечеству». Это оружие передовое и невиданное. В России и КНР о нем не знают, но «будут завидовать».

«Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», — сказал Трамп о новом секретном оружии США.

В начале сентября в Пентагоне заявили об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американские военные признали, что отстают в этой области от России и Китая на пять лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина даром продала Китаю остатки советских технологий.
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Армия , В мире , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , РИА Новости , США
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