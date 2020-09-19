Между Россией и США разгорается громкий скандал

Россия украла у США «супер-пупер гиперзвуковую ракету». Такое заявление сделал президент Дональд Трамп, выступая на митинге в рамках предвыборной кампании. Его цитирует РИА Новости.
«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал американский президент.
Он отметил, что, несмотря на халатность Обамы, у США есть «самое великое и мощное оружие, которое известно человечеству». Это оружие передовое и невиданное. В России и КНР о нем не знают, но «будут завидовать».
«Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», — сказал Трамп о новом секретном оружии США.
В начале сентября в Пентагоне заявили об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американские военные признали, что отстают в этой области от России и Китая на пять лет.
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