Между Россией и США разгорается громкий скандал

«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, теперь у США есть ещё более более быстрая ракета.

По его словам, американская армия была возрождена и достигла нового уровня.

Ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.