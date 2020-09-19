Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты 

RT на русском и ещё 19 25 минут назад
Между Россией и США разгорается громкий скандал
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённых Штатов есть гиперзвуковая ракета, которая быстрее чем та, данные о которой якобы похитила Россия у администрации Барака Обамы.

«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, теперь у США есть ещё более более быстрая ракета.
По его словам, американская армия была возрождена и достигла нового уровня.
Ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
RT на русском: последние новости
Путин рассказал об уникальном российском вооружении Путин рассказал об уникальном российском вооружении МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем В ООН заявили об улучшении обстановки на востоке Украины В ООН заявили об улучшении обстановки на востоке Украины
Армия , В мире , Оружие , США , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Россия «унизила» Пентагон над Балтикой
Россия «унизила» Пентагон над Балтикой
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение