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В ООН заявили об улучшении обстановки на востоке Украины 

RT на русском и ещё 1 33 минуты назад
На востоке Украины стало спокойнее
Фото: © facebook.com/JointForcesCommandAFU
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов констатировало улучшение ситуации на востоке Украины с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.
Как передаёт ТАСС, официальный представитель структуры Йенс Ларке сообщил, что число инцидентов в сфере безопасности уменьшилось в августе более чем в два раза по сравнению с июлем — с 533 до 251.

«Вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году», — сказал он.

По его словам, число жертв среди мирного населения уменьшилось с 13 в июле до пяти в августе.
При этом Ларке отметил, что «пока нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы», связав это с ограничениями по коронавирусу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы режим прекращения огня в Донбассе стал постоянным.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Украина , Владимир Зеленский , Йенс Ларке , ООН
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