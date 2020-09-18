Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Германии рассказали о конкуренте «Арматы» 

Вероника Полынина 24 минуты назад
В Германии рассказали о конкуренте «Арматы»
Фото: depositphotos.com
Новейший франко-германский танк, который должен выйти на рынок в 2035 году, получит название Main Ground Combat System (MGCS — основная наземная боевая система) и будет значительно превосходить по характеристикам немецкий Leopard 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Разработку танка ведут германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, и французская Nexter Systems.
Экипаж машины будет состоять из двух человек — сокращение экипажа по сравнению с Leopard 2 обусловлено намерением обеспечить автономное управление танка, при этом перезарядка снарядов будет проходить вручную.
Машину оснастят пушкой калибром как минимум 130 мм — больше, чем у Leopard 2 и у российской «Арматы» Т-14. Снаряды будут обладать большей пробивной силой и скоростью, а созданы будут из суперпрочного вольфрамового сплава.
Танк оснастят гибридным двигателем. В комбинации с более легкой и прочной броней машина сможет дольше обходиться без дозаправки.
Bild оценила производство новых танков в 100 млрд евро. Одни затраты на проектирование машины составят 15 млрд евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия и Индия утвердили совместный проект крылатой ракеты «Брамос», предназначенной для уничтожения самолетов с системой AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения).
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии 5
Армия , Bild , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Сына Сафронова «захватили» в Турции
Сына Сафронова «захватили» в Турции
Дуэль «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео
Дуэль «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение