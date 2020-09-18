В Германии рассказали о конкуренте «Арматы» 

Новейший франко-германский танк, который должен выйти на рынок в 2035 году, получит название Main Ground Combat System (MGCS — основная наземная боевая система) и будет значительно превосходить по характеристикам немецкий Leopard 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Разработку танка ведут германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, и французская Nexter Systems.

Экипаж машины будет состоять из двух человек — сокращение экипажа по сравнению с Leopard 2 обусловлено намерением обеспечить автономное управление танка, при этом перезарядка снарядов будет проходить вручную.

Машину оснастят пушкой калибром как минимум 130 мм — больше, чем у Leopard 2 и у российской «Арматы» Т-14. Снаряды будут обладать большей пробивной силой и скоростью, а созданы будут из суперпрочного вольфрамового сплава.

Танк оснастят гибридным двигателем. В комбинации с более легкой и прочной броней машина сможет дольше обходиться без дозаправки.

Bild оценила производство новых танков в 100 млрд евро. Одни затраты на проектирование машины составят 15 млрд евро.

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