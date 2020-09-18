Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Зеленский пообещал сделать постоянным перемирие в Донбассе 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Зеленский высказался о перемирии в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы режим прекращения огня в Донбассе стал постоянным.

«Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня — я не могу сказать. Мы делаем всё для того, чтобы он вышел на постоянный уровень», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Президент Украины отметил, что «он не идеально выполняется, он выполняется с определёнными провокациями».
Ранее замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. При этом он добавил, что в Минские соглашения необходимо внести изменения.
RT на русском: последние новости
Путин рассказал об уникальном российском вооружении Путин рассказал об уникальном российском вооружении МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем Эсминец ВМС США «Рузвельт» направляется в Чёрное море Эсминец ВМС США «Рузвельт» направляется в Чёрное море
Армия , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Резников , Интерфакс , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди не простят»: Тихановская не оставила шансов Лукашенко
«Люди не простят»: Тихановская не оставила шансов Лукашенко
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь»
«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь»
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение