Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о способах, которые российская авиация использует, чтобы отогнать иностранные самолеты от границ. Как сообщает «Царьград», один из самых радикальных способов на сегодняшний день — «взятие в коробочку».

О методах российских летчиков Баранец рассказал, комментируя новую инициативу Минобороны . Как писал «Рамблер», ранее военные попросили внести поправки в закон «О государственной границе РФ», разрешающие наносить предупредительные удары авиационными бомбами — не по самим нарушителям, а на их пути.

По словам Баранца, сейчас в случае вторжения иностранного самолета в воздушное пространство РФ российский истребитель должен крыльями показать незваному гостю, что у него «не все порядке с курсом». Если нарушитель не реагирует на помахивание крыльями, российский истребитель сделает второй знак — пролетит у него поперек курса, а если понадобится — начнет пальбу трассерами поперек курса.

«Если же и это не помогает, тогда наши истребители берут этот самолёт-нарушитель в «коробочку» и будут сажать, давить его для посадки на аэродроме», — заявил обозреватель.

Он назвал предупредительные удары авиабомбами тем ходом, которого иногда не хватает, чтобы «отрезвить наглецов».