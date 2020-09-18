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«В коробочку и давить»: как российские самолеты ответят НАТО 

Мария Иванова 43 минуты назад
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о способах, которые российская авиация использует, чтобы отогнать иностранные самолеты от границ. Как сообщает «Царьград», один из самых радикальных способов на сегодняшний день — «взятие в коробочку».
О методах российских летчиков Баранец рассказал, комментируя новую инициативу Минобороны. Как писал «Рамблер», ранее военные попросили внести поправки в закон «О государственной границе РФ», разрешающие наносить предупредительные удары авиационными бомбами — не по самим нарушителям, а на их пути.
По словам Баранца, сейчас в случае вторжения иностранного самолета в воздушное пространство РФ российский истребитель должен крыльями показать незваному гостю, что у него «не все порядке с курсом». Если нарушитель не реагирует на помахивание крыльями, российский истребитель сделает второй знак — пролетит у него поперек курса, а если понадобится — начнет пальбу трассерами поперек курса.

«Если же и это не помогает, тогда наши истребители берут этот самолёт-нарушитель в «коробочку» и будут сажать, давить его для посадки на аэродроме», — заявил обозреватель.

Он назвал предупредительные удары авиабомбами тем ходом, которого иногда не хватает, чтобы «отрезвить наглецов».
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Армия , Видео , Виктор Баранец , Министерство обороны , НАТО , Комсомольская правда
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