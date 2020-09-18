Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142 

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Два экипажа Ту-142 Северного флота совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. В Министерстве обороны России сообщили, что продолжительность патрулирования превысила 11 часов, а протяженность маршрута дальних противолодочных самолетов составила примерно 10 000 километров. В ближней зоне Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В оборонном ведомстве отметили, что во время полетов военные летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Отмечается также, что на некоторых отрезках маршрута российских пилотов сопровождали истребители иностранных государств.