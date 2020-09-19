Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин: Россия впервые в новейшей истории обладает лучшим оружием 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 56 54 минуты назад
«Нам угрожали, а отвечать нам было нечем»
Фото: Reuters
Впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств, заявил президент Владимир Путин.
В День оружейника глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют важнейшую задачу — «создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств», передает ТАСС.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», — отметил российский лидер.

Он указал, что «это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение».

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем, и по факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса», — признал президент.

Теперь же, впервые в новейшей истории, «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения), такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», подчеркнул Путин.
Также он заявил, что Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), передает РИА «Новости».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — пояснил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США.
Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.
В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.
Также Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов разведки СССР Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов разведки СССР Путин рассказал об уникальном российском оружии Путин рассказал об уникальном российском оружии
Комментарии 74
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бундесвер берет на вооружение наследие Шмайссера
Бундесвер берет на вооружение наследие Шмайссера
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Пикантная фотосессия на полицейском авто
Пикантная фотосессия на полицейском авто
Таксист надругался над девочкой в Москве
Таксист надругался над девочкой в Москве
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение