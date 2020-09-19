Впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств, заявил президент Владимир Путин

В День оружейника глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют важнейшую задачу — «создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств», передает ТАСС.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», — отметил российский лидер.

Он указал, что «это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение».

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем, и по факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса», — признал президент.

Теперь же, впервые в новейшей истории, «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения), такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», подчеркнул Путин.

Также он заявил, что Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), передает РИА «Новости».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — пояснил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.