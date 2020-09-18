Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США 

YouTube-канал Weapons Of World опубликовал видео учений Вооруженных сил США с применением 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS). Вооружение было установлено на самоходную гаубицу M110 Howitzer. В ходе маневров в качестве условного противника был выбран беспилотный летательный аппарат BQM-167 Skeeter. Он стал воздушной мишенью, которая имитировала российскую крылатую ракету.
В качестве пушечного снаряда американские военные использовали способный развивать гиперзвуковую скорость Hyper Velocity Projectile (HVP).