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Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США 

Алевтина Жаркова 1 час назад
YouTube-канал Weapons Of World опубликовал видео учений Вооруженных сил США с применением 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS). Вооружение было установлено на самоходную гаубицу M110 Howitzer. В ходе маневров в качестве условного противника был выбран беспилотный летательный аппарат BQM-167 Skeeter. Он стал воздушной мишенью, которая имитировала российскую крылатую ракету.
В качестве пушечного снаряда американские военные использовали способный развивать гиперзвуковую скорость Hyper Velocity Projectile (HVP).
Армия , Видео , Оружие , США
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