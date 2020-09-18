Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ 

17-го сентября над акваторией Балтийского моря был произведен плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160. Полет проходил в полном соответствии с Международнымии правилами использования воздушного пространства. На разных этапах полета ракетоносцы сопровождали другие самолеты, в числе которых российские истребители Су-35, а также самолеты ВВС Дании, Швеции, Германии, Польши и Италии.

Ту-160 — это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в СССР в ОКБ имени Туполева в 70-х годах прошлого столетия. Ту-160 является самым крупным и самым мощным [7] в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла