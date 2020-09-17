Ту-142 выполнили полет над Арктикой и Атлантикой

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Противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики и Атлантики.

«17 сентября 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Продолжительность полёта составила более 11 часов, а протяженность маршрута — около 10 тысяч километров.

В ближней зоне самолёты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31.

Ранее сообщалось, что Су-27 поднимался на перехват военных бортов США и Швеции над Балтикой.