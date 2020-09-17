Госдеп назвал главную военную угрозу для Европы

«Россию и Китай в настоящее время объединяет самое близкое и тесное стратегическое партнерство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов. Мы видим наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах. Союз Китая и России не является монолитным блоком, в их отношениях есть напряженность и разногласия, но их растущее стратегическое партнерство — это не просто «брак по расчету». Оно основано на общем понимании угроз со стороны США и наших союзников», — добавил он.