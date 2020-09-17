Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтикой

Все новости на карте

Стало известно о перехвате российским истребителем Су-27 двух иностранных самолетов. Это произошло в небе над акваторией Балтийского моря.

Российский экипаж обнаружил и сопроводил патрульный самолет американских военных «Посейдон» и разведывательный «Гольфстрим» шведских вооруженных сил, сообщает РБК.

В Национальном центре управления обороны России отметили, что Су-27 вернулся на авиабазу сразу после того, как обеспечил сопровождение самолетов.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно о завершении испытаний боевого вертолета «Катран». Разработчики полностью подготовили аппараты к массовому производству.