Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В небе над Балтикой российский Су-27 перехватил самолеты НАТО 

Общественная служба новостей и ещё 1 1 час назад
Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтикой
Фото: Twitter
Стало известно о перехвате российским истребителем Су-27 двух иностранных самолетов. Это произошло в небе над акваторией Балтийского моря.
Российский экипаж обнаружил и сопроводил патрульный самолет американских военных «Посейдон» и разведывательный «Гольфстрим» шведских вооруженных сил, сообщает РБК.
В Национальном центре управления обороны России отметили, что Су-27 вернулся на авиабазу сразу после того, как обеспечил сопровождение самолетов.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно о завершении испытаний боевого вертолета «Катран». Разработчики полностью подготовили аппараты к массовому производству.
Сообщение В небе над Балтикой российский Су-27 перехватил самолеты НАТО появились сначала на Общественная служба новостей.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Общественная служба новостей: последние новости
Грузия останется без ПВО при попытке «пустить кровь» ВКС России − военный эксперт Грузия останется без ПВО при попытке «пустить кровь» ВКС России − военный эксперт США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два бомбардировщика ВВС США МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два бомбардировщика ВВС США
Армия , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
«Страшные» симптомы и уколы в живот: Скабеева рассказала о болезни
«Страшные» симптомы и уколы в живот: Скабеева рассказала о болезни
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение