Расходы бюджета на оборону будут снижаться

Проект федерального бюджета на ближайшие три года предполагает выделение средств на национальную оборону в размере 3,113 триллиона рублей в 2021 году, 3,231 триллиона рублей в 2022 году и 3,257 триллиона рублей в 2023 году, об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

При этом в документе отмечается, что доля расходов на оборону по отношению к объему ВВП страны составят соответственно в 2021 году 2,7%, в 2022 году — 2,6%, в 2023 году — 2,5%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная обороны" в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1%.

При этом на текущее содержание Вооруженных сил предусмотрено увеличение ассигнований в 2021 году на 5,141 миллиарда рублей, в 2022 году — на 8, 593 миллиарда рублей и в 2023 году — на 35,727 миллиарда рублей.

Документ также предусматривает выделение бюджетных средств в 2022-2023 годах 2,3 миллиарда рублей ежегодно на создание системы базирования Черноморского флота.