Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Расходы бюджета на оборону будут постепенно снижаться 

Прайм 32 минуты назад
Расходы бюджета на оборону будут снижаться
Фото: РИА Новости
Проект федерального бюджета на ближайшие три года предполагает выделение средств на национальную оборону в размере 3,113 триллиона рублей в 2021 году, 3,231 триллиона рублей в 2022 году и 3,257 триллиона рублей в 2023 году, об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
При этом в документе отмечается, что доля расходов на оборону по отношению к объему ВВП страны составят соответственно в 2021 году 2,7%, в 2022 году — 2,6%, в 2023 году — 2,5%.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная обороны" в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1%.
При этом на текущее содержание Вооруженных сил предусмотрено увеличение ассигнований в 2021 году на 5,141 миллиарда рублей, в 2022 году — на 8, 593 миллиарда рублей и в 2023 году — на 35,727 миллиарда рублей.
Документ также предусматривает выделение бюджетных средств в 2022-2023 годах 2,3 миллиарда рублей ежегодно на создание системы базирования Черноморского флота.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля Москва не оставит без реакции возможные новые санкции Запада - Лавров Москва не оставит без реакции возможные новые санкции Запада - Лавров
Комментарии
Армия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Мурманском рухнул памятник героям-подводникам
Под Мурманском рухнул памятник героям-подводникам
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Россиян обрадовали сроками открытия границ с Европой
Россиян обрадовали сроками открытия границ с Европой
МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию ЕП
МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию ЕП
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение