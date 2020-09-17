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В Минске впервые заметили специального «Зубра» 

Lenta.ru 1 час назад
В Минске впервые заметили специального «Зубра»
Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»
На улицах Минска на фоне продолжающихся акций протеста впервые заметили специальный автомобиль белорусского ОМОНа под названием «Зубр». Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, машину, по всей видимости, брошенную на борьбу с митингующими, удалось сфотографировать 13 сентября. Как отмечает «Военный обозреватель», обычно «Зубров» используют для выполнения операций высокого риска.
В августе сообщалось, что власти Белоруссии направили для разгона митингующих в центре Минска водометы и спецавтомобили, оборудованные штурмовым заградительным комплексом «Рубеж». Отмечалось, что подобные автомобили позволяют размещать на верхней платформе двух человек, которые могут производить стрельбу из штатного стрелкового оружия, применять нелетальное и боевое специальное оружие.
Кроме того, в центр Минска стягивали тяжелую военную технику, в том числе армейские путепрокладчики (инженерные танки) БАТ-2. Их планировалось задействовать в случае необходимости снести возведенные протестующими баррикады.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов. При этом власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства, также оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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Комментарии
Армия , Александр Лукашенко , Минск
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