«В Вашингтоне надеются, что в ответ на полеты B-52 у наших границ, Россия будет реагировать, и их стратегам удастся понять, как работает наша ПВО. Без этих данных планы США на Черное море — частью которых являются предстоящие учения — оказываются оторванными от действительности», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя подготовку Украины к маневрам с участием НАТО.

«Южное направление постоянно присутствует в доктринах США. Вашингтон рассматривает Черное море в рамках концепции A2AD (Anti-access and area denial — «Ограничение и воспрещение доступа и маневра»), как одну из зон этого «воспрещения доступа», — сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Концепция подразумевает сдерживание противника посредством создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил. Например, с точки зрения западных стратегов, Россия реализует такую концепцию A2AD, размещая ракетные комплексы «Искандер» вкупе с установками ПВО С-400 и береговыми противокорабельными комплексами «Бастион».

Американцы включают в свою черноморскую зону A2AD страны НАТО — Румынию и Болгарию, и плюс к ним также Украину, отметил Леонков. По замыслу американских стратегов, армии этих стран и должны стать инструментом, который будет «взламывать» черноморский район, полагает эксперт.

«Чтобы понять насколько они способны решить эту задачу, США и проводят учения вроде «Объединенных усилий — 2020». Включают Румынию, Болгарию, Турцию и Украину в большие маневры, в ходе которых отрабатывают свои собственные задачи. Полученные данные анализируются, чтобы понять реалистичность американской стратегии», — отметил Леонков.

Еще в июле в Генштабе ВСУ заявили, что Украина в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» организует командно-штабные учения «Объединенные усилия— 2020», для участия в которых намерена привлечь страны НАТО. В августе президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом отметил важность участия Турции в указанных выше учениях.

Маневры «Объединенные усилия-2020» пройдут 22-25 сентября с применением около 12 тысяч единиц вооружения и до 700 единиц военной техники, сообщил в этот вторник начальник главного управления доктрин украинского Генштаба Алексей Таран, которого цитировало агентство «Интерфакс-Украина».

Леонков увязывает украино-натовские учения под эгидой США с недавними демонстративными полетами американских бомбардировщиков B-52 у морских границ России в Черном море. Напомним, что в начале недели российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика B-52H, которые приближались к госгранице со стороны Украины.

«Единственное, что огорчает американцев — в учениях, подобных «Объединенным усилиям-2020» отсутствует картина того, как могла бы реагировать Россия. Поэтому совершаются полеты разведывательной авиации, провокационные приближения к границам России бомбардировщиков B-52 и так далее. В Вашингтоне надеются, что на фоне учений, Россия будет реагировать соответствующим образом. Так стратегам США удастся понять, как работает наша противовоздушная оборона, — полагает Леонков. — Без этих данных все планы, которые американцы себе рисуют, носят чисто умозрительный характер».

Россия конечно отслеживает эти полеты, продолжил эксперт. На эту тему есть соответствующее заявление командующего ВКС Сергея Суровикина. «Если действия американцев не прекратятся, станут более наглыми, они могут подпасть под применяемый у нас термин „угроза агрессии“. В этом случае Россия может использовать средства нелетального характера», — констатировал Леонков.

«Тут можно вспомнить про имеющиеся на вооружении российской армии комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые сделают полеты ВВС США достаточно сложными и небезопасными для пилотов. Думаю, их о возможности такого шага с нашей стороны заранее предупредят. И это только одна из мер, чтобы не допустить ситуации, когда придется применять по назначению комплексы российских ПВО», — заключил эксперт.