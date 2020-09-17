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В России отложили строительство неатомных ледоколов 

Lenta.ru 43 минуты назад
В РФ отложили строительство неатомных ледоколов
Фото: РИА Новости
Программа строительства неатомных ледоколов подорожала на 37 процентов, до 72 миллиарда рублей из-за падения курса рубля. Срок сдачи шести из девяти судов продлен с 2024 года до 2030 года, в том числе из-за загрузки мощностей на верфи «Звезда». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Срок сдачи шести судов продлен до 2030 года, а приоритет отдан сдаче более крупных линейных ледоколов. Так остается в рамках 2024 года ледокол на 18 МВт для Дальневосточного бассейна. Его строит санкт-петербургская «Пелла» за 7,5 миллиарда рублей. Еще два ледокола 12-14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 миллиардов рублей, которые должны работать на дизтопливе и СПГ, могут быть построены позже 2024 года.
Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.
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Армия , Владимир Путин
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