В РФ отложили строительство неатомных ледоколов

Программа строительства неатомных ледоколов подорожала на 37 процентов, до 72 миллиарда рублей из-за падения курса рубля. Срок сдачи шести из девяти судов продлен с 2024 года до 2030 года, в том числе из-за загрузки мощностей на верфи «Звезда». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Срок сдачи шести судов продлен до 2030 года, а приоритет отдан сдаче более крупных линейных ледоколов. Так остается в рамках 2024 года ледокол на 18 МВт для Дальневосточного бассейна. Его строит санкт-петербургская «Пелла» за 7,5 миллиарда рублей. Еще два ледокола 12-14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 миллиардов рублей, которые должны работать на дизтопливе и СПГ, могут быть построены позже 2024 года.