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Минобороны приготовилось бить по курсу 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Минобороны приготовилось бить по курсу
Фото: РИА Новости
Эксперты Министерства обороны РФ предложили наделить боевую авиацию правом проводить предупредительную бомбардировку в случае нарушения судами российских границ, сообщает ТАСС. Предполагается, что бомбы будут сыпаться по курсу следования нарушителя непосредственно перед ударом на поражение.
Нововведение прописано в поправках к закону «О государственной границе РФ», положения которого в настоящее время учитывают применение оружия только для отражения вооруженного вторжения на территорию страны. Бомбардировка прописана в документе как «предупредительное бомбометание авиационных бомб», которое предлагается вести впереди по курсу следования судна-нарушителя.
Стало известно об инциденте над Беринговым морем
Последний наиболее заметный случай нарушения морской границы РФ, как сообщал «Рамблер», произошел в ноябре 2018 года, когда три украинских военных корабля проследовали из Черного моря в Азовское, войдя таким образом в российские территориальные воды. В результате суда были задержаны, их экипажи арестованы. Впоследствии украинские моряки были возвращены на родину посредством обмена на россиян, арестованных на Украине.
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Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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