Минобороны приготовилось бить по курсу 

Эксперты Министерства обороны РФ предложили наделить боевую авиацию правом проводить предупредительную бомбардировку в случае нарушения судами российских границ, сообщает ТАСС. Предполагается, что бомбы будут сыпаться по курсу следования нарушителя непосредственно перед ударом на поражение.

Нововведение прописано в поправках к закону «О государственной границе РФ», положения которого в настоящее время учитывают применение оружия только для отражения вооруженного вторжения на территорию страны. Бомбардировка прописана в документе как «предупредительное бомбометание авиационных бомб», которое предлагается вести впереди по курсу следования судна-нарушителя.

Последний наиболее заметный случай нарушения морской границы РФ, как сообщал «Рамблер», произошел в ноябре 2018 года, когда три украинских военных корабля проследовали из Черного моря в Азовское, войдя таким образом в российские территориальные воды. В результате суда были задержаны, их экипажи арестованы. Впоследствии украинские моряки были возвращены на родину посредством обмена на россиян, арестованных на Украине.