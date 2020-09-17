Минобороны просит разрешить проводить бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших государственную границу страны. По существующему закону военные могут применять оружие и боевую технику, чтобы отразить вооруженное вторжение в РФ . Один из самых известных инцидентов с незаконным пересечением границы РФ произошел осенью 2018-го: нарушителями были украинские моряки.

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону «О государственной границе РФ». Ее текст размещен на портале проектов нормативных актов.

«Абзац третий статьи 35 после слов «предупредительные выстрелы» дополнить словами » (для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна-нарушителя государственной границы», — гласит документ.

По действующему закону пограничным органам ФСБ и Вооруженным силам России разрешено применять оружие и боевую технику, чтобы отразить вооруженное вторжение на территорию РФ.

До того, как использовать оружие на поражение, необходимо дать ясное предупреждение о намерении применить его.

Громкий международный скандал из-за незаконного пересечения российской границы разразился 25 ноября 2018 года, когда три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения боевых кораблей через территориальные воды РФ. Они следовали из Черного моря в Азовское. Как сообщало ФСБ, российские пограничники требовали от украинских моряков остановиться, но они проигнорировали эти обращения и совершали опасное маневрирование в акватории. По этой причине военнослужащие РФ были вынуждены применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

В результате 27 ноября 24 моряка были отправлены крымским судом под арест по подозрению в незаконном пересечении российской границы.

В Киеве выразили уверенность, что в инциденте виновата именно Россия, поскольку ее корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины». Более того, Украина отрицала формулировку «инцидент» применительно к этой ситуации. Бывший тогда украинским президентом Петр Порошенко назвал это «войной».

Но в Москве произошедшее назвали банальной провокацией с украинской стороны. Президент России Владимир Путин заявил, что эта провокация была организована самим украинским лидером и стала частью его предвыборной кампании.

К разрешению этого инцидента привлекли даже Международный трибунал ООН по морскому праву, который 25 мая принял постановление по этому делу.

Глава инстанции Пак Чжин Хен объявил, что Москва должна «немедленно» отпустить 24 украинских моряков и вернуть Киеву конфискованные суда.

В то же время трибунал не посчитал необходимым предъявлять российской стороне требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Москва при этом отметила, что не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе. РФ настаивала, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд.

Украинские моряки находились в российском СИЗО почти год — до 7 сентября 2019 года, когда все они вернулись на родину в результате состоявшегося между Москвой и Киевом взаимного освобождения граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

Помимо украинских моряков, в результате инцидента Россия арестовала и их суда. Их судьба решалась дольше.

В ноябре прошлого года Россия передала Украине три задержанных корабля, сообщили на сайте МИД РФ.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива», — указали в заявлении.