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США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии 

News.ru и ещё 5 1 час назад
США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии
Фото: globallookpress.com
Амия США высылает вертолёты для наблюдения за российскими патрулями в Сирии. Американцы избегают наземных инцидентов.
Как пишет портал «Русская весна», американские военные сменили тактику в противостоянии с российскими военными в Сирии и совершили новые провокации в провинции Эль-Хасака.
Отмечается, что сотрудники военной полиции Вооружённых сил России проводили очередное патрулирование населённых пунктов в провинции Эль-Хасака. На их сопровождение вылетели два американских боевых вертолёта AH-64 Apache.

Видимо, командование Международной антитеррористической коалиции… не оставляет попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь не создавая препятствий на земле, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне виновными в этой аварии назвали российских военных.
Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление.
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Комментарии
Армия , портал "Русская весна" , Сирия , США
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