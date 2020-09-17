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Два полка на востоке России перевооружат на С-400 

RT на русском 59 минут назад
Два полка на востоке РФ перевооружат на С-400
Фото: РИА Новости
Два зенитных ракетных полка в Восточном военном округе (ВВО) до конца года будут перевооружены на комплексы С-400, а два зенитных ракетных дивизиона — на «Бук-М1-2». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, ВВО получит более 500 единиц новой и модернизированной техники.

«Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка — на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона — на комплексы «Бук-М1-2», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Он отметил, что военно-политическая обстановка на данном стратегическом направлении остаётся напряженной, предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз.
В начале сентября сообщалось, что боевые расчёты С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию экономических объектов Крыма.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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