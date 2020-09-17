Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украинский военный в Донбассе погиб из-за неосторожного обращения с гранатой 

Украина.ру 47 минут назад
Украинский военный погиб в Донбассе
Фото: ТАСС
В Донбассе украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой», — говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки в Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — вблизи Катериновки и в районе Водяного.
«Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет», — заявили в штабе.
С начала суток никаких нарушений режима тишины зафиксировано не было.
Последние новости
Как поставили на место министра МВД Авакова Как поставили на место министра МВД Авакова Сколько белорусов голосовали за Лукашенко, и сколько поддерживают Сколько белорусов голосовали за Лукашенко, и сколько поддерживают Кто на самом деле организует забастовки на предприятиях Белоруссии Кто на самом деле организует забастовки на предприятиях Белоруссии
Армия , Конфликты , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Навальный сделал заявление
Навальный сделал заявление
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Видео
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение