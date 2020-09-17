Украинский военный погиб в Донбассе

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В Донбассе украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой», — говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки в Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — вблизи Катериновки и в районе Водяного.

«Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет», — заявили в штабе.

С начала суток никаких нарушений режима тишины зафиксировано не было.