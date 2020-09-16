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Истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании 

ТАСС 43 минуты назад
Су-27 перехватил британский самолет
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 в среду поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Там отметили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании", — сказали в центре.

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Армия , Войска , Великобритания
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