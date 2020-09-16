Су-27 перехватил британский самолет

Все новости на карте

Российский истребитель Су-27 в среду поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там отметили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27.