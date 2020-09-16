Лукашенко предложил России провести новые учения

Президент БелоруссииЛукашенко на встрече с министром обороны Российской ФедерацииСергеем Шойгу предложил продолжить проходящие под Брестом военные учения «Славянское братство» и подумать о проведении новых совместным маневров. Об этом в среду, 16 сентября, сообщило агентство БелТА.
Фото: president.gov.by president.gov.by
— Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет, — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что совместные военные учения двух стран проходят успешно.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что никому не удастся вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.