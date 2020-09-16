Россия испытала реактивную «Дань» 

России состоялись испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) ВМ «Дань» М с двигателем МГТД-125Э, основные элементы которого были напечатаны на 3D-принтере, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Первый демонстрационный полет реактивного БЛА состоялся в Астраханской области . «Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более двух тысяч метров», — пишет ФПИ.

Отмечается, что взлетная масса ВМ «Дань» М составляет 370 килограммов, а 22-килограммовый МГТД-125Э способен развивать тягу 125 килограмм-сил. По данным ФПИ, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части силового агрегата были изготовлены аддитивным способом из российских металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов.

В июле генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев сообщил, что в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в России будет показан циклолет — беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей.