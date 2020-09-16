15 сентября над акваториями Охотского и Берингова морей российские истребители МиГ-31 и Су-35С осуществили перехват и сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-1В Lancer. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео перехвата вместе с роликом с недавним перехватом бомбардировщика В-52Н ВВС США над Черным морем вблизи границ России. Тогда американский самолет сопровождали истребители Су-27 и Су-30. Перехват в авиации — это приближение воздушного судна ПВО (самолета-перехватчика) к воздушному судну-нарушителю с целью его опознания, указания его экипажу на нарушение и последующего выведения нарушителя за пределы запретного района или сопровождения на ближайший аэродром посадки.
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия , Видео , Министерство обороны , США
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