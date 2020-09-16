Венесуэла сбила американский самолет

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Венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщил во вторник министр обороны Владимир Падрино Лопес в Twitter.

"Служащие Вооруженных сил Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом", — написал он, приложив фотографию сбитого самолета.

По словам министра, "используемое для контрабанды наркотиков воздушное судно с американским регистрационным номером незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия".

В 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над территорией страны.