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ВС Венесуэлы сообщили об уничтожении самолета наркоторговцев с американским номером 

ТАСС и ещё 4 32 минуты назад
Венесуэла сбила американский самолет
Фото: Reuters
Венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщил во вторник министр обороны Владимир Падрино Лопес в Twitter.

"Служащие Вооруженных сил Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом", — написал он, приложив фотографию сбитого самолета.

По словам министра, "используемое для контрабанды наркотиков воздушное судно с американским регистрационным номером незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия".
В 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над территорией страны.
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Армия , Войска , Оружие , Венесуэла
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