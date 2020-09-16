Российские военные спасли иностранного моряка

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.
Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.
После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.