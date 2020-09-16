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Российские военные спасли раненого иностранного моряка 

РИА Новости и ещё 3 36 минут назад
Российские военные спасли иностранного моряка
Фото: предоставлено ВМФ России
Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.

Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.
После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.
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Армия , Войска , Роман Мартов
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