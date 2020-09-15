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Американский ракетный «Рузвельт» зашел в Черное море 

Daily Storm и ещё 3 3 часа назад
Ракетный «Рузвельт» зашел в Черное море
Фото: © REUTERS / U.S. Navy
Ракетный эсминец США «Рузвельт» (USS Roosevelt (DDG-80)) зашел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками по НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. Российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за действиями эсминца.

«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) «Росс» ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года», — сообщил Национальный центр управления обороной РФ «Интерфаксу».

Ранее Шестой оперативный флот ВМС США заявил, что эсминец отправляется «для проведения регулярных морских операций». В заявлении отметили, что «Шестой флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе».
В Балтийском море сейчас также находится ракетный эсминец ВМС США (USS Ross (DDG-71)). Он располагается в юго-западной Балтике к югу от датских берегов.
Накануне Россия подняла четыре истребителя на перехват трех американских бомбардировщика B-52 у своей границы со стороны Украины.
Ранее командование Воздушных сил Украины (ВСУ) пообещало, что самолеты ВСУ будут регулярно патрулировать украинское небо совместно с американскими самолетами. Соответствующее заявление сделано на странице ВСУ в Facebook. 14 сентября состоялся совместный полет украинских истребителей и стратегических бомбардировщиков США B-52H над акваторией Черного моря.
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Армия , США , НЦУО РФ , НАТО , Интерфакс
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