Су-27 перехватил самолёты Великобритании и США

Все новости на карте

Российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолёта Великобритании и США.

Радарами Вооружённых сил России над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) России.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем