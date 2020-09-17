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Су-27 перехватил на Чёрным морем военные самолёты Великобритании и США 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
Су-27 перехватил самолёты Великобритании и США
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолёта Великобритании и США.
Радарами Вооружённых сил России над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) России.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем
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