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В США испытали прототип истребителя нового поколения 

Российская Газета и ещё 2 35 минут назад
В США испытали прототип истребителя нового поколения
Фото: flickr.com/US Air Force
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов построили прототип нового поколения и осуществили по крайней мере один его полет.
Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.

— Мы уже провели полномасштабный демонстрационный полет в реальном мире, и достигли рекордных показателей. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше, — сказал Ропер.

Помощник министра, однако, отказался пояснить, какое количество опытных самолетов было применено и какие подрядчики из оборонной промышленности их изготовили. Также Ропер не сказал, когда и где произошел первый тестовый полет, а также не раскрыл какие-либо особенности конструкции истребителя: его назначение, характеристики скрытности, возможность беспилотного режима полета, способность достигать гиперзвуковых скоростей.

— Эти показатели не имеют значения. Важно то, что всего через год после того, как была создана и протестирована виртуальная версия будущего истребителя ВВС смогли перейти к созданию полномасштабного прототипа и поднять его в воздух, — заявил Ропер.

Издание отмечает, что военный чиновник затруднился ответить на вопрос о том, насколько быстро военно-воздушные силы США смогут запустить истребитель следующего поколения в производство.
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Комментарии
Армия , В мире , США
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