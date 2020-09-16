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В Ливии российский «Панцирь-С1» сбил американский MQ-9 Reaper 

Газета.Ru и ещё 1 26 минут назад
Панцирь-С1 сбил американский MQ-9 Reaper в Ливии
Фото: РИА Новости
В небе над Ливией российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также один итальянский дрон. Это признало африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM). Об этом пишет Al-Monitor со ссылкой на начальника разведки AFRICOM, контр-адмирала Хайди Берга.
Она не уточнила в каком именно районе Ливии и при каких обстоятельствах это произошло.
Как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", MQ-9 был сбит 20 ноября 2019 года над ливийским городом Тархуна в 80 км к югу от Триполи. По данным канала, российский комплекс также уничтожил один итальянский беспилотник MQ-1 Predator.
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Армия , Войска , Оружие , Ливия
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