Лукашенко попросил у Путина новейшее оружие 

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", — сказал Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу.