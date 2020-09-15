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США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России 

Lenta.ru 31 минуту назад
Военные самолеты-заправщики KC-46 и стратегические военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США в конфликтах будущего должны иметь возможность сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на начальника Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост.
По ее словам, данные самолеты для нанесения удара будут использовать «дыры» в противоракетной обороне (ПРО) таких высокотехнологичных противников, как Китай и Россия. Издание напоминает, что изначально KC-46 и C-17 Globemaster III не являются ударными боевыми самолетами.
Для применения оружия данные самолеты планируется модернизировать. Издание отмечает, что уже проведено несколько учений, в ходе которых C-17 Globemaster III использовались для нанесения ударов.
В одном из них с C-17 Globemaster III были сброшены муляжи высокоточных крылатых ракет класса «воздух — поверхность» AGM-158 (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) JASSM. В другом этот же самолет использовался для передачи данных в расположенную в грузовом отсеке C-17 Globemaster III реактивную систему залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). В ходе третьего учения истребители F-15 Eagle расчистили путь через противовоздушную оборону (ПВО) условного противника для 35 самолетов, включая C-17 Globemaster III и транспортные самолеты C-130 Hercules.
Издание отмечает, что ВВС США планируют провести эксперимент, в ходе которого один из самолетов Командования воздушных перевозок будет превращен в резервный ретрансляционный узел и центр обработки данных.
В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.
В сентябре журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
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Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Оружие , Китай , США
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