Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии . Об этом пишет Al Masdar News.

Военно-воздушные силы (ВВС) РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в Идлибе на северо-западе страны. В частности, они атаковали город Маарет-Мисрин

О местонахождении террористов стало известно в результате разведки российских ВВС. Министерство обороны пока не прокомментировало сообщения об авиаударе.

Ранее сообщалось, что в провинции провинции Эль-Хасака в Сирии разбился американский военный вертолет. Известно, что американские военнослужащие и бронетехника окружили место падения машины — селение Тель-Хаддад рядом с городом Аль-Ярубия.