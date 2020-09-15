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У F-18 отвалился при взлете с авианосца топливный бак 

Lenta.ru 37 минут назад
У американского палубного истребителя F/A-18 Hornet при взлете с авианосца отвалился подвесной топливный бак с полуторами тоннами керосина. На соответствующее видео, размещенное в TikTok, обратили внимание пользователи Reddit.
Как пишет The Drive, вероятной причиной сброса бака могли стать сильные перегрузки, испытываемые самолетом при взлете с авианосца. Там же отмечается, что бак с топливом был сброшен прямо по курсу авианосца, вследствие чего был, вероятно, им же и уничтожен. Другой возможной причиной произошедшего называется сбой в работе электроники.
В апреле 2020 года издание The Drive вспомнило, как в июле 1988 года, когда советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым, в августе 1991 года покончившим жизнь самоубийством, впервые посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, где непосредственно могла наблюдать возможности американской палубной авиации. Издание отметило, что Ахромеев не смог смириться с тем фактом, что обычные американские моряки и летчики выполняли на Theodore Roosevelt работу, которую в СССР доверяли исключительно высокопоставленным офицерам. Также советского начальника удивила манера общения, принятая между рядовыми и офицерами на авианосце, предполагающая, что каждый из них, вне зависимости от своего положения, может свободно высказывать свое мнение перед вышестоящими.
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Армия , Видео , Сергей Ахромеев
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