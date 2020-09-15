У американского палубного истребителя F/A-18 Hornet при взлете с авианосца отвалился подвесной топливный бак с полуторами тоннами керосина. На соответствующее видео, размещенное в TikTok, обратили внимание пользователи Reddit.

Как пишет The Drive, вероятной причиной сброса бака могли стать сильные перегрузки, испытываемые самолетом при взлете с авианосца. Там же отмечается, что бак с топливом был сброшен прямо по курсу авианосца, вследствие чего был, вероятно, им же и уничтожен. Другой возможной причиной произошедшего называется сбой в работе электроники.