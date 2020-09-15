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В игру вступает Россия: ход Греции с С-300 против Турции (Haber7, Турция) 

ИноСМИ 3 часа назад
По информации издания, Греция ведет переговоры с Россией о модернизации С-300. Турецкие читатели, разумеется, восприняли эту новость на свой счет. Ни Афин, ни островов не останется, если Анкара развяжет войну, угрожают комментаторы, многие из которых на полном серьезе считают, что пора готовиться к войне.
По некоторым данным, Греция намерена сесть за стол переговоров с Россией, чтобы модернизировать ныне стоящие у нее на вооружении системы противовоздушной обороны российского производства С-300ПМУ-1 до версии ПМУ-2. Греция считает, что усовершенствованные С-300, которые будут размещены на острове Крит, сыграют важную роль в контроле над критическими позициями в регионе.
Появилась информация о том, что Греция, которая, по выражению турецкого руководства, желает неправомерно заточить Турцию в заливе Анталья, якобы ведет переговоры с Россией об усовершенствовании находящихся у нее на вооружении систем противовоздушной обороны С-300.
Как сообщает ресурс «DefenceNet», базирующийся в Греции, Афины, желающие модернизировать имеющиеся системы противовоздушной обороны российского производства С-300ПМУ-1 до версии ПМУ-2, постучали в дверь России.

Возникнет ли кризис с США?

Греция стремится приблизиться по производительности к системам противовоздушной обороны С-400, закупленным Турцией у России. При этом предполагается, что в рамках своей политики «усовершенствования имеющихся вооружений, а не закупки нового оружия» Греция не подпадет под действие закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Разместит на Крите

Утверждается, что Греция, желающая увеличить дальность действия имеющихся С-300 со 150 до 200 километров, разместит улучшенные системы С-300ПМУ-2 на острове Крит. Греческая пресса написала, что с помощью систем большей дальности и эффективности с Крита можно будет контролировать множество критических позиций.
В настоящее время у Греции имеется два дивизиона С-300ПМУ-1 и 96 ракет 48Н6Е1.
Комментарии читателей:
кемаль: В то время как у греков есть С-300, США не издают ни звука.
смотреть правде в глаза: Сейчас через греков пытаются сделать то, что не смогли сделать в Ираке, Сирии, Ливии. Если Турция отступит назад, ее оккупируют. С божьей помощью мы вместе повергнем их всех.
патриот: Готовятся к войне? Не спать, пришло время войны.
Худайбия: Греки настороже только по отношению к Турции. Вооружаются.
из карамана: Мы сделаем то же самое, что и с российскими средствами противовоздушной обороны в Ливии.
Здравый смысл: То, как С-300 остаются слепы перед БПЛА и ударными БПЛА, мы увидели в Сирии и Ливии. Но для F-16 они опасны. В то же время это самый что ни на есть живец для ударных БПЛА. Потому что С-300 действует на большой высоте, а ударные БПЛА летят низко.
571 Пынар-Тюрк: Если мы ударим, С-300 вас не спасут.
ЭМИГРАНТ: Греки могут вооружаться сколько угодно, но они и дня не выстоят против нас. Не останется ни Афин, ни островов. Сровняем с землей.
мсфр: В американском рейтинге врагов Россия или Китай следуют за Турцией, это каждый должен знать и, исходя из этого, действовать. Рядом с Турцией, к сожалению, нет других государств, кроме Турции.
ясинч: Для «Корала» (Koral, турецкая система радиоэлектронной борьбы — прим. пер.) появилась новая работа:)
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Комментарии 10
Армия , Видео , Анкара , Анталья , Греция , Крит , Турция
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