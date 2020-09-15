"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство — 2020", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.