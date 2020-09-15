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Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении 

ТАСС и ещё 1 18 минут назад
Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ прибыли в Белоруссию для участия в российско-белорусском тактическом учении "Славянское братство — 2020". Об этом сообщили во вторник в Минобороны Белоруссии.

"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство — 2020", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Армия , Видео , Войска , СНГ , Белоруссия в огне
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