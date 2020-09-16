Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения обвинила Азербайджан в убийстве военнослужащего на границе 

Lenta.ru и ещё 4 56 минут назад
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в убийстве военнослужащего на границе. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает «Sputnik Армения».
Младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения в результате провокации с азербайджанской стороны, заявили в ведомстве. Это случилось на боевой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении границы.
Минобороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибшего. В ведомстве также заявили, что всю ответственность за рост напряженности на границе несет военно-политическое руководство Азербайджана.
Ранее глава армянского МИД Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления.
Между Баку и Ереваном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война, в 1994-м стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле 2020 года произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Погибли 18 человек.
Последние новости
Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой «Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии «Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Комментарии 19
Армия , Видео , Кавказ , Конфликты , Зограб Мнацаканян , Министерство обороны , МИД , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские тюрьмы захлестнет волна «беспредела»
Российские тюрьмы захлестнет волна «беспредела»
Появилось видео расправы уктусского стрелка
Появилось видео расправы уктусского стрелка
Извращенец снимал студенток в душе и попал под суд
Извращенец снимал студенток в душе и попал под суд
Познер констатировал безразличие Запада к Навальному
Познер констатировал безразличие Запада к Навальному
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение