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В ЛНР рассказали, что тормозит переговоры по Донбассу 

РИА Новости 27 минут назад
Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах оставляет переговоры в контактной группе по Донбассе в тупике, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.
На брифинге в понедельник спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать никаких изменений в постановление о местных выборах.

"Сегодня и завтра пройдут переговоры в рамках контактной группы по Донбассу… Отказ от изменений (в постановлении о местных выборах — ред.) — это сохранение переговорного процесса в том же тупике, которым закончилось предыдущее заседание", — заявил Мирошник.

По словам представителя ЛНР, на прошлом заседании контактной группы именно из-за таких действий Киева не было принято "ни одного окончательного решения".
Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Армия , Видео , В мире , Дмитрий Разумков , Борис Грызлов , Родион Мирошник , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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