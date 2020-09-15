Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дуэль российских «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео 

Lenta.ru 52 минуты назад
Российские танк Т-90М «Прорыв» и боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» посостязались. Видео соответствующей дуэли на YouTube опубликовала «Звезда».
Как сообщается в ролике, по мишени танк ударил сверхзвуковой ракетой «Атака», а БМПТ — ракетой 9М119М «Инвар». Обе ракеты попали в цель, однако в случае «Терминатора» это произошло несколько быстрее.
В сентябре в публикации американского журнала The National Interest сообщалось, что вероятным покупателем российского танка Т-14 Армата станет Индия.
В апреле украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».
В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.
Последние новости
Коронавирус в России нашли в воде и пище Коронавирус в России нашли в воде и пище В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19 В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19 Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев
Армия , Видео , Войска , Оружие , The National Interest
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Видео
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение