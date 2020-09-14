США резко сократили время нанесения удара 

США сократили время приведения в действие своих артиллерийских систем до 20 секунд из-за опасений, связанных с возможной атакой России или Китая , передает РИА «Новости».

Сократить время вычисления цели и передачи данных удалось благодаря спутникам и беспилотникам, которые оперативно передают информацию артиллерийским системам. В ходе недавних учений на полигоне Юма время между обнаружением цели и передачи координат составило менее 20 секунд.

По словам генерала Майка Мюррея, во время боевых действий с Ираком «нормально, что от идентификации цели до наведения на нее проходит десять минут». В случае противостояния равным противникам, таким как Китай или Россия, десять минут это слишком много, отметил генерал.

По информации портала Breaking Defense, осенью США начнут использовать для обнаружения целей коммерческие спутники с низкой околоземной орбитой, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики. Поступившие данные будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон с помощью искусственного интеллекта.

Отмечается, что в качестве спутника-наводчика может использоваться проект Илона Маска — Starlink, который, по замыслу изобретателя, должен обеспечить широкополосным интернетом всю Землю. Планируется запустить 12 тысяч спутников Starlink и еще 30 тысяч вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

В качестве артиллерийской установки планируется испытать самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle или какую-либо наземную платформу.