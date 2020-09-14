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В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой 

Lenta.ru 1 час назад
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
Фото: Lenta.ru
Российские специалисты из Кантемировской и Таманской дивизий восстановили более 20 уникальных образцов бронетехники отечественного производства для бронетанкового музея в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает «РГ: Русское оружие» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Как уточнили в пресс-службе, речь, в частности, идет о модификации танка Т-80, оснащенного гладкоствольной суперпушкой калибром 152 миллиметра и известного также как «Объект 292». Работы над данной версией боевой машины проводились в начале 1990-х годов в Ленинградской области, однако позже были свернуты из-за недостатка финансирования. Теперь же, как ожидается, аналогичная пушка появится у одной из модификаций танка Т-14 «Армата».
Также ремонтникам удалось вернуть к жизни образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Гадюка», известной и под названием «Объект 787». Ее разработкой занимались в Челябинске около 25 лет назад. «Гадюка» была построена на базе Т-72АВ с динамической защитой «Контакт-1». При этом конструкторы демонтировали 125-миллиметровую пушку и взамен оснастили БМПТ двумя 30-миллиметровыми скорострельными автоматическими пушками по бокам башни, а также установками для применения неуправляемых авиационных ракет.
В пресс-службе ЗВО отметили, что отреставрированную «Гадюку» уже представили публике в ходе празднования Дня танкиста в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии округа.
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