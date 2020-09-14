США в разы сократили время удара по России 

Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией Китаем . Об этом сообщает Breaking Defense.

По данным портала, спутники и беспилотники позволяют оперативно вычислить координаты целей и передать их артиллерийским системам. Так, в ходе недавних учений на полигоне Юма время между обнаружением и передачей координат составило менее 20 секунд.

Как заявил генерал Майк Мюррей , в случае боевых действий против Ирака "нормально, что от идентификации цели до наведения на нее проходит десять минут". Если речь идет о равных США противниках, как Россия и Китай, то десять минут — это слишком много.

По информации портала, уже осенью для определения местоположения целей начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, данные от которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон. В качестве артиллерийской установки испытают самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle или какую-либо наземную платформу.

Под функцию спутников-наводчиков подходит проект Илона Маска Starlink, который должен обеспечить широкополосным интернет-соединением всю Землю. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.