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США в разы сократили время удара по России 

РИА Новости 1 час назад
США в разы сократили время удара по России
Фото: Public domain
Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем. Об этом сообщает Breaking Defense.
По данным портала, спутники и беспилотники позволяют оперативно вычислить координаты целей и передать их артиллерийским системам. Так, в ходе недавних учений на полигоне Юма время между обнаружением и передачей координат составило менее 20 секунд.
Как заявил генерал Майк Мюррей, в случае боевых действий против Ирака "нормально, что от идентификации цели до наведения на нее проходит десять минут". Если речь идет о равных США противниках, как Россия и Китай, то десять минут — это слишком много.
По информации портала, уже осенью для определения местоположения целей начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, данные от которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон. В качестве артиллерийской установки испытают самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle или какую-либо наземную платформу.
Под функцию спутников-наводчиков подходит проект Илона Маска Starlink, который должен обеспечить широкополосным интернет-соединением всю Землю. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Еще 30 тысяч спутников — вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.
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Армия , Майк Мюррей , SpaceX , Ирак , Китай , США
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